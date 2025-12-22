Семак назвал Кордобу лучшим игроком России в 2025-м в опросе «СЭ», Черчесов – Батракова, Талалаев – Даку, Челестини – Кисляка

Семак назвал Кордобу лучшим игроком России в 2025 году в опросе «СЭ».

Тренер «Зенита » Сергей Семак поставил на первое место форварда «Краснодара » Джона Кордобу в голосовании «Спорт-Экспресса» за лучшего игрока России в 2025 году.

Также в его пятерку вошли Алексей Батраков («Локомотив »), Педро («Зенит»), Максим Глушенков («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»).

Выбор тренера «Ахмата » Станислава Черчесова пал на Батракова, Кордобу, Глушенкова, Маркиньоса («Спартак») и Сперцяна.

Андрей Талалаев из «Балтики» поставил на первое место Мирлинда Даку («Рубин»), в топ-5 также вошли Сперцян, Кордоба, Александр Головин («Монако »), Мойзес (ЦСКА).

Тренер ЦСКА Фабио Челестини назвал лучшим армейца Матвея Кисляка, в его пятерку также вошли Иван Обляков (ЦСКА), Батраков, Сперцян и Эсекиэль Барко («Спартак»).

Всего в голосовании приняли участие 16 тренеров РПЛ, 16 топ-менеджеров клубов лиги, 16 журналистов «СЭ» и болельщики. Победителем стал Батраков.