  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семак назвал Кордобу лучшим игроком России в 2025-м в опросе «СЭ», Черчесов – Батракова, Талалаев – Даку, Челестини – Кисляка
4

Семак назвал Кордобу лучшим игроком России в 2025-м в опросе «СЭ», Черчесов – Батракова, Талалаев – Даку, Челестини – Кисляка

Семак назвал Кордобу лучшим игроком России в 2025 году в опросе «СЭ».

Тренер «Зенита» Сергей Семак поставил на первое место форварда «Краснодара» Джона Кордобу в голосовании «Спорт-Экспресса» за лучшего игрока России в 2025 году.

Также в его пятерку вошли Алексей БатраковЛокомотив»), Педро («Зенит»), Максим Глушенков («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»).

Выбор тренера «Ахмата» Станислава Черчесова пал на Батракова, Кордобу, Глушенкова, Маркиньоса («Спартак») и Сперцяна.

Андрей Талалаев из «Балтики» поставил на первое место Мирлинда Даку («Рубин»), в топ-5 также вошли Сперцян, Кордоба, Александр ГоловинМонако»), Мойзес (ЦСКА).

Тренер ЦСКА Фабио Челестини назвал лучшим армейца Матвея Кисляка, в его пятерку также вошли Иван Обляков (ЦСКА), Батраков, Сперцян и Эсекиэль Барко («Спартак»).

Всего в голосовании приняли участие 16 тренеров РПЛ, 16 топ-менеджеров клубов лиги, 16 журналистов «СЭ» и болельщики. Победителем стал Батраков.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...44234 голоса
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДжон Кордоба
logoСтанислав Черчесов
logoСергей Семак
logoЗенит
logoПедро дос Сантос
logoЛокомотив
logoАхмат
logoМаксим Глушенков
рейтинги
logoКраснодар
logoЭдуард Сперцян
logoАлексей Батраков
logoФабио Челестини
logoАндрей Талалаев
logoЭсекиэль Барко
logoМатвей Кисляк
logoСпорт-Экспресс
logoСпартак
logoИван Обляков
logoБалтика
logoЦСКА
logoМаркиньос Коста
logoМирлинд Даку
logoАлександр Головин
logoлига 1 Франция
logoМонако
logoМойзес Барбоза
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Глава РПЛ Алаев о лимите: «Дегтярев как мудрый и опытный руководитель запустил дискуссию. Спасибо, что не поставил нас перед фактом. Приказ лежит, можно подписать»
15 декабря, 17:28
Кисляк обогнал Батракова и стал самым дорогим футболистом РПЛ по версии CIES, Педро – 3-й, Гладышев выше Угальде
24 ноября, 09:24
Головин, Сафонов, Миранчук, Батраков, Кисляк, Глушенков и Тюкавин – в составе сборной России на матчи с Перу и Чили
7 ноября, 11:12
Главные новости
Суперкубок Италии. «Наполи» сыграет в финале с «Болоньей». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
30 минут назад
«Астон Вилла» обыграла «МЮ», Гуменник выиграл чемпионат России, победа «Барсы», Костылева ушла от Плющенко к Федченко, Галлямов пожаловался на журналистку и другие новости
35 минут назад
«Те, кто левачили на трансферах, либо перестали, либо срочно уехали из страны». Заварзин о словах спортдира «Балтики»
сегодня, 04:50
«Интер Майами» Месси распродает газон со своего стадиона, где впервые выиграл Кубок МЛС. Цена – от 50 до 725 долларов
сегодня, 03:59
Что отвлечет Ямаля от тиктока? Выберите ему подарок на Новый год
сегодня, 03:50Тесты и игры
Алексей Батраков: «Приятно мнение Аршавина, но для меня «Интер», «Атлетико» и «Ювентус» не дерьмо»
сегодня, 03:37
Кейн набрал 100 (81+19) очков в Бундеслиге за 78 матчей – быстрее всех за время сбора статистики. Харри побил рекорд Роббена
вчера, 22:04
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Вильярреал», «Атлетико» победил «Жирону» в гостях, «Бетис» разгромил «Хетафе»
вчера, 22:00
Батраков о гонке в РПЛ: «Точно «Зенит» ослабел? Или остальные команды повысили класс? Почему мы отталкиваемся от «Зенита»? Думаю, зрителям интересно следить за таким чемпионатом»
вчера, 21:50
Рафинья о непопадании в сборную года ФИФА: «Мне все равно»
вчера, 21:47
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Шарджи», «Аль-Ахли» Мареза сыграет с «Аль-Шортой»
20 минут назад
«Если бы Дивеев был нужен ЦСКА, то даже разговора о переходе бы не было. Финансовый вопрос хороший». Кузнецов об обмене в «Зенит»
45 минут назад
Батраков назвал «Спартак» самым принципиальным соперником: «О хет-трике в ворота красно-белых мог только мечтать. По-футбольному это круто»
59 минут назад
Колосков о «Динамо»: «Нет ярко выраженного лидера. Тюкавин после травмы далек от своей лучшей игры»
сегодня, 05:31
Дани Алвес хочет купить клуб из 3-й лиги Португалии и возобновить карьеру на полгода
сегодня, 05:19
Чемпионат Англии. «Ноттингем» в гостях у «Фулхэма»
сегодня, 04:59
Масалитин о трансфере Дивеева из ЦСКА: «Верится слабо, но если «Зенит» ухватился, то уже дожмет»
сегодня, 04:37
«Коринтианс» выиграл Кубок Бразилии в 4-й раз. Юри Алберто и Депай забили в ответном финальном матче с «Васко да Гама»
сегодня, 04:22
Хохлов не думает о пересадке волос: «Когда осознал, что дело в генах — успокоился. У меня и татуировок нет. Хочу остаться таким, каким создал Господь»
сегодня, 03:20
Агент о возвращении Джикии в РПЛ: «Появится интерес со стороны серьезного клуба – обсудим»
сегодня, 01:59