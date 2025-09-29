  • Спортс
ЦСКА – лидер РПЛ, «Барса» обогнала «Реал», победы «Спартака», «Арсенала» и «Милана», Маркес – семикратный чемпион MotoGP, Бажанова стала гендиректором ФФККР и другие новости

1. ЦСКА вышел на первое место в Мир РПЛ, обыграв «Балтику» благодаря голу Дивеева на 95-й – 1:0. Команда Талалаева впервые уступила в этом чемпионате. «Динамо» Махачкала и «Сочи» сыграли вничью – 0:0.

«Спартак» разгромил «Пари НН» – 3:0. Жедсон сделал дубль, Угальде тоже забил. Красно-белые поднялись на 5-е место в таблице РПЛ и отстают от ЦСКА на 3 очка перед дерби.

2. «Арсенал» вырвал победу у «Ньюкасла» в 6-м туре АПЛ (2:1): Мерино сравнял на 84-й, Габриэл забил победный на 96-й. Не обошлось без спорных моментов: судья отменил пенальти в ворота «Ньюкасла» за фол Поупа на Дьокереше, а Габриэл ударил Вольтемаде по лицу. После шести туров лидирует «Ливерпуль», «Арсенал» отстает на 2 очка.

3. «Барселона» одержала волевую победу над «Сосьедадом» (2:1) и обогнала «Реал», выйдя на первое место в Ла Лиге. Другие результаты тура – здесь.

4. «Милан» обыграл «Наполи» (2:1) в 5-м туре Серии А. У Пулишича гол и ассист, Эступиньяна удалили на 57-й. Команда Аллегри вышла на первое место в чемпионате.

5. В FONBET КХЛ ЦСКА разгромил «Ладу» (7:2), «Спартак» уступил «Шанхаю» (1:3).

6. Марк Маркес стал семикратным чемпионом MotoGP и сравнялся с Валентино Росси.

7. Олимпийская чемпионка Бажанова назначена гендиректором Федерации фигурного катания на коньках России, Коган покинул пост.

8. Контрольные прокаты фигуристов сборной России. Гуменник, Кондратюк, Дикиджи показали произвольные программы у мужчин, Петросян, Горбачева, Акатьева – у женщин, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский – у пар, Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано выступили с произвольными танцами.

9. Чемпионат мира по волейболу-2025. Италия победила Болгарию в финале, Польша обыграла Чехию в матче за бронзу.

10. Единая лига ВТБ. «Уралмаш» обыграл «Локомотив-Кубань», УНИКС победил «Бетсити Парму».

11. Минспорт Украины выразил недовольство из-за восстановления статуса Паралимпийского комитета России.

12. Чемпионат России по регби. Полуфинал. «Стрела-Ак Барс» обыграла «Красный Яр», «Динамо» победило «Енисей-СТМ».

13. Чемпионат мира по велошоссе. Погачар выиграл золото в групповой гонке, Эвенепул – 2-й, Хили – 3-й, Ныч – 24-й.

14. Гарет Саутгейт – один из вариантов на замену Аморима в «МЮ». По другой информации, Рэтклифф поддерживает тренера и считает справедливым оценивать его по итогам полноценного сезона.

15. Израильскую велокоманду исключили из числа участников «Джиро дель Эмилия» в целях безопасности. 48 спортсменов, включая Зиеша, Эль-Гази и Дукуре, призвали УЕФА отстранить Израиль от соревнований, подпись Погба убрали.

16. 39-летний Эл Хорфорд подписал контракт с «Голден Стэйт».

17. НХЛ. 4 очка Леона Драйзайтля и 3 балла Коннора Макдэвида принесли победу «Эдмонтону» над «Ванкувером» (4:3) в выставочном матче. Другие результаты – здесь.

18. «Реал» освистали в Казахстане из-за отказа от встречи с фанатами в аэропорту.

Цитаты дня.

Талалаев после 0:1 с ЦСКА: «Поздравляю соперника, они в чемпионской гонке. Но чего‑то запредельного по качеству я не увидел – из 7 игр без удаления и пенальти они не выиграли ни одну»

Дегтярев об ужесточении лимита: «Это один из методов развития молодых игроков. Клубы будут задумываться, если плавно снижать число иностранцев на поле»

Внучка Гинера о том, как попала на CSKA TV: «Закончила МГИМО, проходила практику в пиар-отделе ЦСКА. Роль ведущей мне близка: работала на радио, на «Карусели», 5 лет была лицом Disney»

Мостовой готов обучить Абаскаля и Тедеско: «Могу им показать несколько своих голов. Только они не поймут ничего, они же не играли»

Ротенберг о смерти Тиграна Кеосаяна: «Многие его работы стали культовыми для российских зрителей. Соболезную его супруге Маргарите Симоньян, семье и почитателям таланта»

Варатынов из «Балтики»: «Талалаев даже лучше Моуринью. Не могу сказать, чем именно, ведь я не работал с Жозе, но наш тренер круче»

