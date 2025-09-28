  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой готов обучить Абаскаля и Тедеско: «Могу им показать несколько своих голов. Только они не поймут ничего, они же не играли»
70

Мостовой готов обучить Абаскаля и Тедеско: «Могу им показать несколько своих голов. Только они не поймут ничего, они же не играли»

Александр Мостовой был бы не против обучить Гильермо Абаскаля и Доменико Тедеско.

Ранее экс-полузащитник «Спартака» неоднократно высказывал критику в адрес бывших тренеров красно-белых.

«Могу им показать несколько своих голов. Но только несколько, много не буду. Пускай сядут, посмотрят.

Если они хотят, пожалуйста, я готов. Но только они не поймут ничего, они же не играли», – сказал Мостовой.

Мостовой про Абаскаля: «Хорошо, что раскусили этого клоуна. Такого же, как Тедеско, который случайно попал в футбол»

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?77095 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДоменико Тедеско
logoСпартак
logoГильермо Абаскаль
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой сравнил Абаскаля с Виллаш-Боашем: «Был такой в «Зените», потом тоже отовсюду гнали. Мы всем этим Абаскалям и Тедеско и так уже рекламу сделали»
3426 сентября, 18:35
Мостовой о Тедеско в Турции: «Нефутбольные люди всегда ими и останутся. Это не их вина, а природы»
3926 сентября, 17:48
Мостовой об Абаскале: «Россия для него – золотая жила. Он футбол видел с Эйфелевой башни, а заработал за два года столько! Отправить бы его в ФНЛ, в «СКА-Хабаровск», я бы посмотрел»
7410 августа, 18:31
Александр Мостовой: «Против Абаскаля ничего не имею, просто под руку попался. Кто это и почему он приходил в «Спартак»? Слава богу, он в Мексике»
4128 июня, 10:45
Главные новости
Томашевски о «Барсе»: «Контракт Флика не продлят, надеюсь. Он должен был выиграть ЛЧ с таким составом, а они уступили «Интеру». Счет 0:5 в финале с «ПСЖ» все показал»
3144 минуты назад
Глушенков о том, поймал ли волну, забив 5 голов в 2 матчах: «Наверное, тьфу‑тьфу‑тьфу. Мяч после покера определю на подставочку возле моих наград»
1753 минуты назад
Чемпионат России. ЦСКА против «Балтики», «Спартак» сыграет с «Пари НН»
1308сегодня, 08:37
Мареска об удалениях «Челси»: «Нельзя продолжать раздавать подарки командам АПЛ. Это большая ошибка»
11сегодня, 08:31
Тамерлан Мусаев о списке книг для футболистов: «Мозг будет работать по-другому, и мы услышим много хороших речей от ребят, может»
8сегодня, 08:19
Энрике о травмах перед матчем ЛЧ: «Жаль, что 5-6 важных футболистов «ПСЖ» и «Барселоны» не сыграют»
14сегодня, 07:30
Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Ньюкасла», «Вилла» против «Фулхэма»
895сегодня, 06:59
Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна, «Бетис» примет «Осасуну»
104сегодня, 06:15
«Атлетико» переехал «Реал», покер Глушенкова, поражения «МЮ», «Ливерпуля» и «Челси», российских паралимпийцев восстановили и другие новости
29сегодня, 06:10
😎 Спортс“ открывает вакансию дизайнера соцсетей
86сегодня, 06:00
Ко всем новостям
Последние новости
Тимощук о 5:2 с «Оренбургом»: «Обидно, что «Зенит» пропустил со стандартов. Нельзя безответственно подходить к таким эпизодам, несмотря на счет»
14 минуты назад
Педри – Бускетсу: «Твой футбол, твое видение «Барсы» и жизни останутся навсегда. Уверен, наши пути еще пересекутся, друг»
314 минут назад
ЦСКА – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
515 минут назад
Ловчев ответил на критику блогера Мэддисона: «Для меня он никто. Не знаю, кто это. Если бы такое сказал Яшин или Стрельцов – это другое»
717 минут назад
Лаутаро об «Интере»: «На нас постоянно нападают, но мы боремся до конца в каждом турнире. Очень важно быть в тонусе»
325 минут назад
Форвард «Рубина» Сиве: «Россия – безопасная страна, русские очень добрые»
33 минуты назад
Первая лига. «Уфа» против «Челябинска», «Ротор» в гостях у «Шинника», «Факел» примет «Чайку», «Урал» сыграет со СКА в понедельник
435 минут назадLive
Мансилья о Черчесове: «Топовый тренер. При нем «Ахмат» стал играть лучше, о чем и говорит результат»
335 минут назад
Жозе Моуринью: «Иногда люди судят обо мне по моим достижениям, а не по текущим реалиям. Но это их проблема, а не моя»
5сегодня, 08:43
Геннадий Орлов: «Зенит» в порядке – уже напоминает команду в чемпионские сезоны»
8сегодня, 08:40