Мостовой готов обучить Абаскаля и Тедеско: «Могу им показать несколько своих голов. Только они не поймут ничего, они же не играли»
Александр Мостовой был бы не против обучить Гильермо Абаскаля и Доменико Тедеско.
Ранее экс-полузащитник «Спартака» неоднократно высказывал критику в адрес бывших тренеров красно-белых.
«Могу им показать несколько своих голов. Но только несколько, много не буду. Пускай сядут, посмотрят.
Если они хотят, пожалуйста, я готов. Но только они не поймут ничего, они же не играли», – сказал Мостовой.
Мостовой про Абаскаля: «Хорошо, что раскусили этого клоуна. Такого же, как Тедеско, который случайно попал в футбол»
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?77095 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости