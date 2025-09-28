Мостовой готов обучить Абаскаля и Тедеско: «Могу им показать несколько своих голов. Только они не поймут ничего, они же не играли»

Александр Мостовой был бы не против обучить Гильермо Абаскаля и Доменико Тедеско.

Ранее экс-полузащитник «Спартака » неоднократно высказывал критику в адрес бывших тренеров красно-белых.

«Могу им показать несколько своих голов. Но только несколько, много не буду. Пускай сядут, посмотрят.

Если они хотят, пожалуйста, я готов. Но только они не поймут ничего, они же не играли», – сказал Мостовой .

Мостовой про Абаскаля: «Хорошо, что раскусили этого клоуна. Такого же, как Тедеско, который случайно попал в футбол»