Контрольные прокаты сборной России. Петросян, Горбачева, Акатьева, Муравьева, Садкова, Двоеглазова выйдут на лед с произвольными программами
Петросян, Горбачева, Садкова покажут произвольные программы на прокатах сборной.
Фигуристки выйдут на лед 28 сентября.
Контрольные прокаты сборной России
Санкт-Петербург
Женщины, произвольная программа
Начало – 15.05 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
2. Анна Фролова
Вторая разминка
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
