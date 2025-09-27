Контрольные прокаты сборной России. Петросян, Горбачева, Акатьева, Муравьева, Садкова, Двоеглазова выйдут на лед с произвольными программами

Петросян, Горбачева, Садкова покажут произвольные программы на прокатах сборной.

Фигуристки выйдут на лед 28 сентября.

Контрольные прокаты сборной России

Санкт-Петербург

Женщины, произвольная программа

Начало – 15.05 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Ксения Гущина

2. Анна Фролова

3. Алиса Двоеглазова

4. Вероника Яметова

Вторая разминка

5. Софья Муравьева

6. Дарья Садкова

7. Алина Горбачева

8. Софья Акатьева

9. Аделия Петросян