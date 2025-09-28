Внучка Гинера о том, как попала на CSKA TV: «Закончила МГИМО, проходила практику в пиар-отделе ЦСКА. Роль ведущей мне близка: работала на радио, на «Карусели», пять лет была лицом Disney»

Внучка Евгения Гинера рассказала, как стала ведущей клубного ТВ ЦСКА.

«Год назад я закончила МГИМО по специальности «Связи с общественностью» и на четвертом курсе проходила практику в пиар-отделе ЦСКА. Руководителем был Кирилл Брейдо.

Сейчас уже мы обсудили полноценную работу, чему я очень рада. Я уже работала ведущей, и мы решили, что будет идеально попробоваться в кадре на CSKA TV.

Роль ведущей мне очень близка. Училась в разных творческих школах, и там у нас были разные направления: вокал, танцы, сценическая речь, актерское мастерство. Я была ведущей на радио, работала на «Карусели», пять лет являлась официальным лицом Disney.

Мне всегда очень нравилось быть в роли ведущей, а сейчас это новый опыт, по большей части в формате интервью. Мне это очень интересно, и я рада, что мне предоставилась такая возможность. При этом я понимаю, что мне еще предстоит многому научиться», – сказала Александра Гинер.

