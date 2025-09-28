Израильскую велокоманду исключили из участников «Джиро дель Эмилия» в целях безопасности

Израильскую велокоманду исключили из участников «Джиро дель Эмилия».

Как сообщает Reuters, организаторы гонки в Италии сняли со старта команду Israel – Premier Tech в целях безопасности. Решение принято на фоне ситуации с «Вуэльтой Испании», где несколько этапов ранее были сорваны из-за антиизраильских протестов.

«Джиро дель Эмилия» пройдет 4 октября между городами Мирандола и Болонья. Организаторы опасаются, что в финишной зоне вновь могут оказаться активисты, осуждающие действия Израиля в секторе Газа.

В понедельник в Милане уже произошли столкновения между пропалестинскими демонстрантами и полицией.

«К сожалению, после недавних событий и с учетом особенностей финального этапа [«Джиро дель Эмилия»] нам пришлось отказаться от участия команды в этом году ради безопасности всех спортсменов, персонала и зрителей», – заявил представитель организаторов гонки Адриано Амичи.

