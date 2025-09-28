12

Израильскую велокоманду исключили из участников «Джиро дель Эмилия» в целях безопасности

Израильскую велокоманду исключили из участников «Джиро дель Эмилия».

Как сообщает Reuters, организаторы гонки в Италии сняли со старта команду Israel – Premier Tech в целях безопасности. Решение принято на фоне ситуации с «Вуэльтой Испании», где несколько этапов ранее были сорваны из-за антиизраильских протестов.

«Джиро дель Эмилия» пройдет 4 октября между городами Мирандола и Болонья. Организаторы опасаются, что в финишной зоне вновь могут оказаться активисты, осуждающие действия Израиля в секторе Газа.

В понедельник в Милане уже произошли столкновения между пропалестинскими демонстрантами и полицией.

«К сожалению, после недавних событий и с учетом особенностей финального этапа [«Джиро дель Эмилия»] нам пришлось отказаться от участия команды в этом году ради безопасности всех спортсменов, персонала и зрителей», – заявил представитель организаторов гонки Адриано Амичи.

Антиизраильские протесты сорвали «Вуэльту» – команды даже не финишировали

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Reuters
Джиро д’Эмилия
Israel - Premier Tech
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Велоспорт в Telegram
Главные новости
Чемпионат мира по велошоссе. Погачар, Эвенепул, Аюсо, Пидкок, Чикконе, Аренсман, Ныч выступят в групповой гонке
4сегодня, 06:13
Чемпионат мира по велошоссе. Вальер победила в групповой гонке, Фишер-Блэк – 2-я, Гарсиа – 3-я
5вчера, 19:33
Международный союз велосипедистов не будет отстранять Израиль: «Мир не достигается через изоляцию»
43вчера, 07:55
Российский велогонщик Рикунов выиграл многодневку «Тур озера Поянху» в Китае
26 сентября, 18:06
Давид Лапартьен переизбран президентом Международного союза велосипедистов
26 сентября, 07:12
Чемпионат мира по велошоссе. Австралия выиграла смешанную командную гонку, Франция с Сиваковым – 2-я
124 сентября, 20:39
Ермаков о протестах на «Вуэльте»: «Не очень приятно, когда люди идут настолько ва-банк. Это становится опасно»
123 сентября, 06:39
Велокоманда UAE Team Emirates – XRG установила рекорд по победам за сезон. Они победили 86 раз
122 сентября, 19:20
Чемпионат мира по велошоссе. Эвенепул выиграл золото в «разделке», Вайн – 2-й, Погачар – 4-й, Ныч – 22-й
1021 сентября, 17:25
Французский велосипедист арестован в Приморье по подозрению в незаконном пересечении границы
3117 сентября, 11:15
Ко всем новостям
Последние новости
Вице-спикер Госдумы Жуков: «Нужно восстановить российских спортсменов и не трогать израильских. А в итоге страдают только наши»
1вчера, 13:10
Российский велогонщик Илья Логачев получил нейтральный статус от UCI
26 июля, 10:18
Чемпионка России по маунтинбайку Ильина об участии в Кубке мира: «Ожиданий немного, просто будем стараться делать то, что в наших силах»
4 июня, 09:45
На Урале в отношении тренера завели дело о необеспечении безопасности. Ранее в ДТП погиб несовершеннолетний спортсмен
117 апреля, 09:35
Велогонщица Лысенко об олимпийском отборе: «У мужчин для меня основной точно Дикиджи, а запасной – Гуменник, наверное»
1127 марта, 20:16
«Париж – Ницца». 2-й этап. Мерлир выиграл вторую гонку подряд, Жаньер – 2-й, Педерсен – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:20
«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе
11 марта, 07:03
Российская велогонщица Ангелина Солина будет выступать за Беларусь
122 ноября 2024, 07:15
Умер двукратный чемпион мира по велотреку Михаил Колюшев
10 июня 2024, 08:35
Российская велогонщица Мария Ростовцева получила нейтральный статус
27 декабря 2023, 15:46