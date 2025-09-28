  • Спортс
Талалаев после 0:1 с ЦСКА: «Поздравляю соперника, они в чемпионской гонке. Но чего‑то запредельного по качеству я не увидел – из 7 игр без удаления и пенальти они не выиграли ни одну»

Андрей Талалаев прокомментировал поражение от ЦСКА (0:1).

Это поражения стало для калининградцев первым в Мир РПЛ-2025/2026.

– Не пришло еще ощущение, что мы проиграли. Провели хорошую игру с играющей командой. Поблагодарил ребят за матч. Неприятно проигрывать в концовке игры. Все ждут, что мы где‑то сдуемся. Да, во втором тайме мы играли хуже.

Поздравляю ЦСКА, руководство, что они в чемпионской гонке. Но чего‑то запредельного по качеству я не увидел. На мой взгляд, это связано с тем, что мои пацаны сыграли по плану. Судейство обсуждать не собираюсь.

– Два разных тайма. В первом тайме больше удавалось контролировать ситуацию, а во втором таких отрезков было поменьше? Почему?

– Потому что нападающий не цеплялся за мяч, не удовлетворили ни Оффор, ни Хиль. Если бы не было удаления, скорее всего, была бы третья замена нападающего.

Надо смотреть футбол, понимать качество. Думаю, с тем, что происходит, следует поздравить ЦСКА в борьбе за чемпионство. Безусловно, они там будут. А болельщикам ЦСКА стоит поразмышлять, что из последних семи игр без удаления и пенальти они не выиграли ни одну.

ЦСКА преподнесли нам сюрпризы с двумя левоногими впереди. Какое‑то время мы к этому приспосабливались, потом справились. В концовке был навал, который закончил голом, это вполне объяснимо, – сказал тренер «Балтики».

