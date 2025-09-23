Чемпионат России по регби. Полуфинал. «Стрела-Ак Барс» сыграет с «Красным Яром», «Динамо» против «Енисея-СТМ»

27 и 28 сентября пройдут первые матчи полуфинала PARI чемпионата России по регби.

PARI Чемпионат России по регби

Полуфинал

Первые матчи

27 сентября

Стрела-Ак Барс – Красный Яр – 11.30

28 сентября

Динамо – Енисей-СТМ – 16.00

Полуфинал за 5-8 места

27 сентября

ВВА-Подмосковье – Слава – 14.00

28 сентября

Металлург – Локомотив – 12.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Все встречи в прямом эфире покажет Спортс’‘.