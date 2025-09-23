Чемпионат России по регби. Полуфинал. «Стрела-Ак Барс» сыграет с «Красным Яром», «Динамо» против «Енисея-СТМ»
27 и 28 сентября пройдут первые матчи полуфинала PARI чемпионата России по регби.
PARI Чемпионат России по регби
Полуфинал
Первые матчи
27 сентября
Стрела-Ак Барс – Красный Яр – 11.30
28 сентября
Динамо – Енисей-СТМ – 16.00
Полуфинал за 5-8 места
27 сентября
ВВА-Подмосковье – Слава – 14.00
28 сентября
Металлург – Локомотив – 12.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Все встречи в прямом эфире покажет Спортс’‘.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости