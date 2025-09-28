Габриэл ударил Вольтемаде по лицу во время матча «Ньюкасл» – «Арсенал». Форвард не принял извинения: «Мне это не нравится. Делать что-то такое и потом извиняться – это не футбол»

Ник Вольтемаде пожаловался на удар Габриэла Магальяэса во время матча.

«Ньюкасл » дома уступил «Арсеналу » в 6-м туре АПЛ (1:2). Форвард хозяев Вольтемаде открыл счет на 34-й минуте.

«После гола я почувствовал удар локтем по лицу. Я не знаю, просто сказал арбитру, что почувствовал что-то.

Думаю, это неправильно – получать такие удары по лицу, но я не из тех игроков, которые будут падать из-за этого. Иногда, может быть, так и надо поступать, но это не мой стиль футбола. После он извинился», – сказал Вольтемаде.

Немец не пожал руку Габриэлу ни после эпизода, ни по окончании матча.

«Мне такое не нравится. Если ты делаешь что-то такое во время игры, а через несколько секунд говоришь «извини», это не часть футбола. Мне нравится, когда можно вести честную борьбу, но его локоть не должен был оказаться у моего лица», – добавил Вольтемаде.

Изображение: кадр из трансляции DAZN