Ещенко о дерби «Спартака» и ЦСКА: «На отсутствие Станковича не надо обращать внимания. Как говорил Царь: «На поле играют футболисты, а не тренер»
Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча «Спартака» и ЦСКА.
Команды встретятся в 11-м туре Мир РПЛ на «ВЭБ Арене» в воскресенье.
«Сразу всплывают воспоминания, когда играл в таких матчах. Были полные стадионы, победы... В этой игре ожидаю много борьбы, обе команды будут неуступчивыми.
На отсутствие Станковича у «Спартака» не надо обращать внимания. Как говорил Царь (Александр Мостовой – Спортс’‘): «На поле играют футболисты, а не тренер».
В целом обе команды набрали хорошую форму, играют в хороший футбол. Сильные стороны красно-белых – креативность и индивидуальные действия в атаке», – сказал бывший защитник «Спартака».
Напомним, главный тренер красно-белых Деян Станкович на месяц отстранен от турниров под эгидой РФС за нецензурные выражения в адрес арбитра матча с «Динамо» (2:2).
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
