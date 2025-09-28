«Милан» – «Наполи». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
«Милан» примет «Наполи» в 5-м туре Серии А.
Матч пройдет на стадионе «Сан-Сиро».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?76733 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости