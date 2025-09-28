  • Спортс
Судья отменил пенальти в ворота «Ньюкасла» за фол Поупа на Дьокереше. Голкипер столкнулся с форвардом «Арсенала», но перед этим коснулся мяча носком

Пенальти в ворота «Ньюкасла» отменен.

На 14-й минуте матча 6-го тура АПЛ форвард «Арсенала» Виктор Дьокереш выбежал к воротам «сорок» и столкнулся с голкипером Ником Поупом.

Главный судья Джарред Джиллетт назначил одиннадцатиметровый, но после консультации с видеоассистентом и просмотра повтора изменил решение. Рефери объяснил это тем, что вратарь коснулся мяча за мгновение до столкновения с соперником.

«Ньюкасл» – «Арсенал». Вольтемаде, Дьокереш, Гордон, Эзе и Троссард в старте. Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
