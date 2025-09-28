Судья отменил пенальти в ворота «Ньюкасла» за фол Поупа на Дьокереше. Голкипер столкнулся с форвардом «Арсенала», но перед этим коснулся мяча носком
Пенальти в ворота «Ньюкасла» отменен.
На 14-й минуте матча 6-го тура АПЛ форвард «Арсенала» Виктор Дьокереш выбежал к воротам «сорок» и столкнулся с голкипером Ником Поупом.
Главный судья Джарред Джиллетт назначил одиннадцатиметровый, но после консультации с видеоассистентом и просмотра повтора изменил решение. Рефери объяснил это тем, что вратарь коснулся мяча за мгновение до столкновения с соперником.
«Ньюкасл» – «Арсенал». Вольтемаде, Дьокереш, Гордон, Эзе и Троссард в старте. Онлайн-трансляция
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?79128 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости