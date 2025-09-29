«Реал» освистали в Казахстане из-за отказа от встречи с фанатами в аэропорту

Казахстанские болельщики остались недовольны поведением футболистов «Реала».

Мадридцы прилетели в Алматы на игру с «Кайратом » в Лиге чемпионов. Матч пройдет 30 сентября.

Sports.kz сообщает, что игроки отказались встретиться с фанатами в аэропорту и, покинув его через южный ВИП-выход, поехали в отель.

В ответ на это болельщики начали освистывать автобус с футболистами.