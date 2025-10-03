«Ювентус» за расистские оскорбления в адрес Маккенни запретил троим болельщикам «Пармы» посещать свои матчи

«Ювентус» наказал болельщиков за расистские оскорбления в адрес Уэстона Маккенни.

Инцидент произошел на домашнем матче против «Пармы» (2:0) в первом туре Серии А.

После игры туринский клуб заявил , что полузащитник «подвергся дискриминационным расистским высказываниям со стороны некоторых болельщиков в гостевом секторе, когда он тренировался на поле со своими партнерами по команде».

«Благодаря современной системе видеонаблюдения на стадионе «Альянц», включая систему многофокусных камер, правоохранительные органы смогли сначала установить, а затем подтвердить личности трех болельщиков гостей, которые, как было объявлено в конце матча, допустили дискриминационные и расистские высказывания в адрес игрока «Ювентуса » Уэстона Маккенни во время его тренировки на поле после матча.

«Ювентус», решительно и безоговорочно осуждающий этот серьезный инцидент и любые проявления расизма, решил применить к виновным санкции в соответствии со своим «Кодексом поведения», который предусматривает запрет на посещение футбольных мероприятий, организуемых клубом.

Это не первый случай, когда клуб применяет положения «Кодекса поведения» к гостевым болельщикам. Подобные меры были приняты ранее после двух матчей Серии А на стадионе «Альянц Стэдиум »: против «Ромы» 30 декабря 2023 года и против «Торино» 9 ноября 2024 года», – говорится заявлении туринского клуба.