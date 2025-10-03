Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» примет «Кельн», «Бавария», «Боруссия» и «Байер» проведут матчи в субботу

В Бундеслиге пройдут матчи 6-го тура.

В пятницу «Хоффенхайм » примет «Кельн » в стартовой игре тура.

В субботу «Байер » дома сыграет с «Унионом », «Боруссия» Дортмунд – с «РБ Лейпциг », а «Айнтрахт » будет на своем поле противостоять «Баварии».

В воскресенье тур завершится матчем «Боруссия» Менхенгладбах - «Фрайбург ».

Чемпионат Германии

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

