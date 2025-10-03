  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» примет «Кельн», «Бавария», «Боруссия» и «Байер» проведут матчи в субботу
0

Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» примет «Кельн», «Бавария», «Боруссия» и «Байер» проведут матчи в субботу

В Бундеслиге пройдут матчи 6-го тура.

В пятницу «Хоффенхайм» примет «Кельн» в стартовой игре тура.

В субботу «Байер» дома сыграет с «Унионом», «Боруссия» Дортмунд – с «РБ Лейпциг», а «Айнтрахт» будет на своем поле противостоять «Баварии».

В воскресенье тур завершится матчем «Боруссия» Менхенгладбах - «Фрайбург».

Чемпионат Германии

6-й тур

Бундеслига. 6 тур
4 октября 13:30, Бай-Арена
Байер
Не начался
Унион Берлин
Бундеслига. 6 тур
4 октября 13:30, ВВК-Арена
Аугсбург
Не начался
Вольфсбург
Бундеслига. 6 тур
5 октября 13:30, МХП-Арена
Штутгарт
Не начался
Хайденхайм

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Календарь Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoбундеслига Германия
результаты
logoБавария
logoАугсбург
logoСанкт-Паули
logoВердер
logoШтутгарт
logoБоруссия Дортмунд
logoБайер
logoГамбург
logoУнион Берлин
logoБоруссия Менхенгладбах
logoКельн
logoАйнтрахт Франкфурт
logoМайнц
logoВольфсбург
logoФрайбург
logoХайденхайм
logoРБ Лейпциг
logoХоффенхайм
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Германии. «Кельн» проиграл «Штутгарту», «Унион» и «Гамбург» не забили
2828 сентября, 19:32
Чемпионат Германии. «Байер» и «Гладбах» сыграли вничью, «Дортмунд» победил «Вольфсбург»
3521 сентября, 19:25
Чемпионат Германии. «Боруссия» Менхенгладбах проиграла 0: 4 «Вердеру», «Санкт-Паули» одолел «Аугсбург»
3814 сентября, 17:27
Главные новости
Умяров, Глушенков, Миранчуки, Батраков, Сафонов, Кисляк, Садулаев – в итоговом составе сборной России на матчи с Ираном и Боливией
2817 минут назад
Генсек РФС о бане России: «Вопрос возвращения все чаще возникает. Многие страны меняют позицию и допускают возможность как допуска РФ, так и игры с нами»
525 минут назад
«Крылья Советов»: «75-летний Валерьян Панфилов возобновляет игровую карьеру. Он уже провел первую тренировку и отправится с командой на матч с «Рубином»
2840 минут назадФото
Игорь Дивеев: «Спартак» – главный соперник ЦСКА. Каждый сезон должен быть таким, чтобы они были ниже. Тогда на 50% задача выполнена»
3247 минут назад
Каррера не приедет на прощальный матч Глушакова: «Если бы у меня было свободное время, я прилетел бы»
22сегодня, 10:05
Получить подарок за вопрос? Не проблема. Залетайте на AMA-сессию со Спортсом’’ в Сетку!
сегодня, 10:00Вакансия
Ямаль, Хейсен, Педри, Родри, Кукурелья, Баэна, Гримальдо – в составе сборной Испании на матчи с Грузией и Болгарией
13сегодня, 09:59
Александр Мостовой: «У нас все любят закапывать Станковича, «Спартак» – особенно те, кто футбол видели с Останкинской башни. В дерби ЦСКА будет ничья, скорее всего, либо кто-то выиграет в один мяч»
81сегодня, 09:35
Рэшфорд, Кейн, Сака, Райс, Лофтус-Чик вызваны в сборную Англии на матчи с Уэльсом и Латвией, Беллингем и Фоден – нет
20сегодня, 09:25
Генсек РФС: «Дегтярев вряд ли хочет ввести лимит ради лимита. Он хочет дать развитию футбола дополнительный импульс»
31сегодня, 09:22
Ко всем новостям
Последние новости
Юрист Писарского обратился в прокуратуру по делу об отстранении игрока: «Мы будем действовать и бороться до конца в рамках имеющихся у нас по закону прав»
222 минуты назад
Бентанкур продлил контракт с «Тоттенхэмом»: «Мы хотим взять еще больше трофеев»
533 минуты назад
Чемпионат Испании. «Осасуна» примет «Хетафе», «Реал» сыграет с «Вильярреалом» в субботу, «Барселона» – с «Севильей» в воскресенье
354 минуты назад
Агент Тикнизяна о гражданстве Сербии спустя 88 дней после перехода в «Црвену Звезду»: «Клуб предложил сделать это, чтобы Наир не считался легионером»
1сегодня, 09:55
Чемпионат Франции. «Париж» примет «Лорьян», «Монако» Головина сыграет с «Ниццей» в воскресенье, «ПСЖ» Сафонова – с «Лиллем»
сегодня, 09:07
Чемпионат Италии. «Верона» против «Сассуоло», «Ювентус» примет «Милан» в воскресенье
1сегодня, 08:36
Жедсон о ЦСКА: «Неважно, с кем «Спартак» играет. Все команды нужно уважать одинаково. Дерби – важный матч, но важны вообще все игры»
6сегодня, 08:15
Харри Кейн: «Самая большая мечта — выиграть Лигу чемпионов и чемпионат мира. Любимый гол – с центра поля за «Баварию»
13сегодня, 07:57
Сборная Каталонии планирует сыграть с Палестиной. Матч может пройти в ноябре на стадионе, где сейчас играет «Барса»
15сегодня, 07:43
Экс-вице-президент федерации Казахстана: «Визит «Реала» показал стране, ради чего мы когда-то прокладывали дорогу в Европу. В Алматы впервые зазвучал гимн Лиги чемпионов»
18сегодня, 07:26