Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» примет «Кельн», «Бавария», «Боруссия» и «Байер» проведут матчи в субботу
В Бундеслиге пройдут матчи 6-го тура.
В пятницу «Хоффенхайм» примет «Кельн» в стартовой игре тура.
В субботу «Байер» дома сыграет с «Унионом», «Боруссия» Дортмунд – с «РБ Лейпциг», а «Айнтрахт» будет на своем поле противостоять «Баварии».
В воскресенье тур завершится матчем «Боруссия» Менхенгладбах - «Фрайбург».
6-й тур
3 октября 18:30, ПреЗеро-Арена
Не начался
4 октября 13:30, Бай-Арена
Не начался
4 октября 13:30, Сигнал Идуна Парк
Не начался
4 октября 13:30, Везерштадион
Не начался
4 октября 13:30, ВВК-Арена
Не начался
4 октября 16:30, Дойче банк Парк
Не начался
5 октября 13:30, МХП-Арена
Не начался
5 октября 15:30, Фолькспаркштадион
5 октября 17:30, Боруссия-Парк
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
