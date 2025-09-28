ЦСКА вышел на 1-е место в РПЛ. Армейцы на очко опережают «Локо» и «Краснодар»
ЦСКА вышел на первое место в Мир РПЛ.
После победы над «Балтикой» в 1-м туре чемпионата России со счетом 1:0 команда тренера Фабио Челестини возглавила таблицу с 21 очком.
ЦСКА опережает на одно очко «Локомотива» и «Краснодар».
У «Зенита» 19 баллов. «Балтика» идет пятой с 17 очками.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?78422 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости