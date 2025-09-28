57

ЦСКА вышел на 1-е место в РПЛ. Армейцы на очко опережают «Локо» и «Краснодар»

ЦСКА вышел на первое место в Мир РПЛ.

После победы над «Балтикой» в 1-м туре чемпионата России со счетом 1:0 команда тренера Фабио Челестини возглавила таблицу с 21 очком.

ЦСКА опережает на одно очко «Локомотива» и «Краснодар».

У «Зенита» 19 баллов. «Балтика» идет пятой с 17 очками.

