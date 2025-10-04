Райт о Кейне: «Он побьет рекорд Ширера, если вернется. Для его наследия важно выиграть что-то в «Тоттенхэме»
Иан Райт поддерживает возможное возвращение Харри Кейна в «Тоттенхэм».
Ранее появилась информация, что 32-летний нападающий может покинуть «Баварию» следующим летом и вернуться в Англию, чтобы побить рекорд Алана Ширера по голам в АПЛ. На счету Кейна 213 мячей, Ширер остается лучшим бомбардиром лиги с 260 голами.
«Не только ради рекорда [Премьер-лиги], но и ради того, чтобы завершить карьеру и посмотреть, сможет ли он стать частью команды, которая что-то выиграет в «Тоттенхэме».
Безусловно, они завоевали Лигу Европы. Но для него и его наследия важно выиграть что-то в «Тоттенхэме», и потом, возможно, забивать голы.
Думаю, если Харри Кейн вернется в следующем сезоне, он побьет этот рекорд», – сказал экс-форвард «Арсенала» в подкасте The Overlap.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Mirror
