«Милан» вышел на 1-е место в Серии А. У команды Аллегри 12 очков – как у «Наполи» и «Ромы», «Ювентус» отстает на 1 балл, «Интер» – на 3

«Милан» поднялся в Серии А на первую строчку.

Команда Массимилиано Аллегри одолела «Наполи » (2:1) и опередила действующего чемпиона в таблице. У них по 12 очков, столько же баллов набрала и «Рома » – она третья.

«Ювентус » занимает четвертое место с 11 очками, за ним идут «Интер », «Аталанта » и «Кремонезе» – по 9.