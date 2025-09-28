«Милан» вышел на 1-е место в Серии А. У команды Аллегри 12 очков – как у «Наполи» и «Ромы», «Ювентус» отстает на 1 балл, «Интер» – на 3
«Милан» поднялся в Серии А на первую строчку.
Команда Массимилиано Аллегри одолела «Наполи» (2:1) и опередила действующего чемпиона в таблице. У них по 12 очков, столько же баллов набрала и «Рома» – она третья.
«Ювентус» занимает четвертое место с 11 очками, за ним идут «Интер», «Аталанта» и «Кремонезе» – по 9.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?81197 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
