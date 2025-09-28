«Ньюкасл» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 18:30
«Арсенал» сыграет в гостях с «Ньюкаслом» в 6-м туре АПЛ.
Матч пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 18:30 по московскому времени.
Премьер-лига. 6 тур
28 сентября 15:30, Сент-Джеймс Парк
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?76331 голос
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости