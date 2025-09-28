Олимпийская чемпионка Бажанова назначена гендиректором ФФККР, Коган покинул пост
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Бажанова назначена генеральным директором Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
Ранее должность занимал Александр Коган.
«Ввиду длительного отсутствия российских спортсменов на международных соревнованиях и возникшей необходимости сосредоточиться на вопросах международной повестки Исполком ФФККР согласовал переход Александра Ильича Когана на должность генерального секретаря, советника президента», – говорится в сообщении федерации.
Исполком ФФККР состоялся 28 сентября в Санкт-Петербурге.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ФФККР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости