Чемпионат Испании. «Жирона» против «Эспаньола», «Атлетико» и «Реал» сыграют в субботу, «Барселона» примет «Реал Сосьедад» Захаряна в воскресенье
В Испании пройдут матчи 7-го тура Ла Лиги сезона-2025/26.
В пятницу «Жирона» примет «Эспаньол».
В субботу «Реал» сыграет на выезде с «Атлетико», «Вильярреал» примет «Атлетик».
В воскресенье «Барселона» дома встретится с «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.
7-й тур
27 сентября 12:00, Колисеум Альфонсо Перес
27 сентября 14:15, Метрополитано
Не начался
27 сентября 19:00, Эстадио де ла Серамика
Не начался
28 сентября 12:00, Кампо де Вальекас
Не начался
28 сентября 14:15, Мартинес Валеро
28 сентября 16:30, Олимпик Льюис Компанис
Не начался
28 сентября 19:00, Ла Картуха
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
