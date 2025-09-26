  • Спортс
Чемпионат Испании. «Жирона» против «Эспаньола», «Атлетико» и «Реал» сыграют в субботу, «Барселона» примет «Реал Сосьедад» Захаряна в воскресенье

В Испании пройдут матчи 7-го тура Ла Лиги сезона-2025/26.

В пятницу «Жирона» примет «Эспаньол».

В субботу «Реал» сыграет на выезде с «Атлетико», «Вильярреал» примет «Атлетик». 

В воскресенье «Барселона» дома встретится с «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна. 

Чемпионат Испании

7-й тур

Ла Лига. 7 тур
26 сентября 19:00, Монтиливи
Жирона
Не начался
Эспаньол
Ла Лига. 7 тур
27 сентября 14:15, Метрополитано
Атлетико
Не начался
Реал Мадрид
Ла Лига. 7 тур
27 сентября 16:30, Сон Моиш
Мальорка
Не начался
Алавес
Ла Лига. 7 тур
28 сентября 14:15, Мартинес Валеро
Эльче
Не начался
Сельта
Ла Лига. 7 тур
28 сентября 19:00, Ла Картуха
Бетис
Не начался
Осасуна

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

