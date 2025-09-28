50 спортсменов, включая Зиеша, Эль-Гази и Дукуре, призвали УЕФА отстранить Израиль от соревнований. Подпись Погба убрали

Поль Погба подписал петицию с призывом отстранить Израиль.

Как сообщает BBC, в пятницу группа из 50 спортсменов подписала обращение в УЕФА с требованием «немедленно отстранить» Израиль от всех соревнований до тех пор, пока он «не будет соблюдать международное право и не прекратит убийства мирных жителей» в Газе.

Заявление среди прочих подписали полузащитник «Кристал Пэлас » Шейк Дукуре, бывший вингер «Челси » Хаким Зиеш, ныне выступающий за катарский «Аль-Духайль», бывший полузащитник «Майнца» Анвар Эль-Гази, экс-капитан «Ипсвича» Сэм Морси и бывший игрок сборной Англии по крикету Моин Али.

Изначально под письмом стояла подпись полузащитника «Монако» Поля Погба, но на данный момент его подписи нет.

«[Действия Израиля] нарушают нормы международного гуманитарного права и противоречат принципам уважения, безопасности и мира, которые представляет спорт.

Спорт не может оставаться нейтральным перед лицом несправедливости. Молчание означает признание того, что жизнь одних людей стоит меньше, чем жизнь других», – цитирует письмо BBC.