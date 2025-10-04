«Арсенал» и Тимбер начали переговоры о продлении контракта

«Арсенал» начал обсуждать с Юрриеном Тимбером новый контракт.

Переговоры находятся на ранней стадии, но все стороны стремятся достичь соглашения о продлении соглашения, истекающего в 2028 году, сообщает BBC.

Отмечается, что «канониры» хотят вознаградить защитника за впечатляющие выступления, сделавшие его ключевым игроком команды Микеля Артеты .

Главный тренер высказался по этому вопросу на пресс-конференции.

«Юрриен – действительно хороший пример игрока, который попал в сложные обстоятельства в самом начале своего пребывания в клубе, получив серьезную травму. То, как он вернулся и помог команде, просто феноменально.

Я думаю, он станет еще одним игроком, который, надеюсь, останется с нами надолго», – сказал главный тренер «Арсенала ».

Тимбер перешел в лондонский клуб из «Аякса» летом 2023 года. В свой первый сезон на «Эмирейтс» он провел всего один матч из-за травмы передней крестообразной связки. В сезоне-2024/25 на его счету 51 матч.

Подробная статистика 24-летнего футболиста доступна по ссылке .