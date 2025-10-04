0

«Арсенал» и Тимбер начали переговоры о продлении контракта

«Арсенал» начал обсуждать с Юрриеном Тимбером новый контракт.

Переговоры находятся на ранней стадии, но все стороны стремятся достичь соглашения о продлении соглашения, истекающего в 2028 году, сообщает BBC.

Отмечается, что «канониры» хотят вознаградить защитника за впечатляющие выступления, сделавшие его ключевым игроком команды Микеля Артеты.

Главный тренер высказался по этому вопросу на пресс-конференции.

«Юрриен – действительно хороший пример игрока, который попал в сложные обстоятельства в самом начале своего пребывания в клубе, получив серьезную травму. То, как он вернулся и помог команде, просто феноменально.

Я думаю, он станет еще одним игроком, который, надеюсь, останется с нами надолго», – сказал главный тренер «Арсенала».

Тимбер перешел в лондонский клуб из «Аякса» летом 2023 года. В свой первый сезон на «Эмирейтс» он провел всего один матч из-за травмы передней крестообразной связки. В сезоне-2024/25 на его счету 51 матч.

Подробная статистика 24-летнего футболиста доступна по ссылке.

«Динамо» против «Локомотива». Угадаете результат?1003 голоса
Победа «Динамо»Динамо Москва
Ничьяпремьер-лига Россия
Победа «Локомотива»Локомотив
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: BBC
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoЮрриен Тимбер
logoМикель Артета
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Помните Зидана в «Реале»? Мы разыгрываем его ретрофутболку
4 минуты назадТесты и игры
Аморим не покинет «МЮ» сам: «Решать совету директоров, я не могу этого сделать. Было бы тяжело уйти, если бы я не сделал все возможное для продолжения карьеры здесь»
7 минут назад
Гендиректор «Баварии» Дрезен про АПЛ: «Если остальные лиги – это всего лишь лиги развития, почему у Англии только две победы в ЛЧ и ЛЕ за 4 года?»
518 минут назад
«МЮ» и «Ман Сити» связались с опорником «Баварии» Павловичем. «ПСЖ» и «Ювентусу» немец тоже интересен
544 минуты назад
Большая часть игроков «МЮ» поддерживает Аморима, тренер уходить тоже не намерен. Саутгейт в случае увольнения Рубена рассматриваться не будет
1050 минут назад
За изнасилование 18-летней с отягчающими обстоятельствами экс-вратарю «Нанси» Валету грозит до 20 лет тюрьмы. Девушка обвинила игрока в «вагинальных и анальных проникновениях»
2851 минуту назад
Чемпионат Англии. «Борнмут» победил «Фулхэм», «Ливерпуль» сыграет с «Челси» в субботу
31сегодня, 20:57
Фати признан игроком месяца в «Монако». Арендованный у «Барсы» вингер забил 4 гола в 3 матчах
11сегодня, 20:42
Невилл об «МЮ» и Амориме: «Игра и результаты неприемлемы. Я бы никогда не стал призывать уволить тренера, но руководство захочет перемен как можно скорее»
13сегодня, 20:33
Руни про игру с Португалией на ЧМ-2006: «Я добивался для Роналду желтой за нырок в 1-м тайме. Если бы я мог добиться его удаления, я бы это сделал»
16сегодня, 20:30
Ко всем новостям
Последние новости
Райт о Кейне: «Если он вернется, то побьет рекорд Ширера. Для его наследия важно выиграть что-то в «Тоттенхэме»
1 минуту назад
Ещенко о дерби «Спартака» и ЦСКА: «На отсутствие Станковича не надо обращать внимания. Как говорил Царь: «На поле играют футболисты, а не тренер»
224 минуты назад
Батт про «МЮ»: «Если займут место в топ-10, не буду счастлив, но клуб очень далек от возвращения туда, где хочет быть. Взял бы в команду Кина из своих времен, было бы много хороших высказываний»
127 минут назад
Регилон может перейти в «Интер Майами». 28-летний испанец покинул «Тоттенхэм» в июле
57 минут назад
Чемпионат Испании. «Осасуна» принимает «Хетафе», «Реал» сыграет с «Вильярреалом» в субботу, «Барселона» – с «Севильей» в воскресенье
8сегодня, 19:00Live
«Ювентус» за расистские оскорбления в адрес Маккенни запретил троим болельщикам «Пармы» посещать свои матчи
1сегодня, 20:51
Чемпионат Италии. «Сассуоло» обыграл «Верону» на выезде, «Ювентус» примет «Милан» в воскресенье
5сегодня, 20:46
Чемпионат Франции. «Париж» победил «Лорьян», «Монако» Головина сыграет с «Ниццей» в воскресенье, «ПСЖ» Сафонова – с «Лиллем»
2сегодня, 20:43
Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» уступил «Кельну», «Бавария», «Боруссия» и «Байер» проведут матчи в субботу
2сегодня, 20:30
Масалитин о дерби: «В «Спартаке» более квалифицированные игроки, чем в ЦСКА. Но командной игры у красно-белых нет»
3сегодня, 20:20