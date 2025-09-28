Саутгейт – один из вариантов на замену Аморима в «МЮ». Рэтклифф связывался с Гаретом (talkSPORT)
Гарет Саутгейт может возглавить «Манчестер Юнайтед».
По данным talkSPORT, экс-тренер сборной Англии – один из кандидатов на замену Рубена Аморима в «МЮ». Совладелец клуба Джим Рэтклифф уже напрямую связывался с Саутгейтом.
Отмечается, что «МЮ» не хочет увольнять Аморима. Но не исключено, что такое решение примут.
