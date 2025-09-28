  • Спортс
  Саутгейт – один из вариантов на замену Аморима в «МЮ». Рэтклифф связывался с Гаретом (talkSPORT)
83

Саутгейт – один из вариантов на замену Аморима в «МЮ». Рэтклифф связывался с Гаретом (talkSPORT)

Гарет Саутгейт может возглавить «Манчестер Юнайтед».

По данным talkSPORT, экс-тренер сборной Англии – один из кандидатов на замену Рубена Аморима в «МЮ». Совладелец клуба Джим Рэтклифф уже напрямую связывался с Саутгейтом.

Отмечается, что «МЮ» не хочет увольнять Аморима. Но не исключено, что такое решение примут.

Опубликовано: Sports
Источник: talkSPORT
logoГарет Саутгейт
logoпремьер-лига Англия
Джим Рэтклифф
logoМанчестер Юнайтед
logoРубен Аморим
