Саутгейт – один из вариантов на замену Аморима в «МЮ». Рэтклифф связывался с Гаретом (talkSPORT)

Гарет Саутгейт может возглавить «Манчестер Юнайтед».

По данным talkSPORT, экс-тренер сборной Англии – один из кандидатов на замену Рубена Аморима в «МЮ». Совладелец клуба Джим Рэтклифф уже напрямую связывался с Саутгейтом .

Отмечается, что «МЮ » не хочет увольнять Аморима. Но не исключено, что такое решение примут.