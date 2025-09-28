«Балтика» впервые проиграла в РПЛ – ЦСКА после удаления Андраде на 83-й. У команды Талалаева было 4 победы и 5 ничьих

«Балтика» впервые проиграла в чемпионате России.

Сегодня калининградцы на выезде уступили ЦСКА (0:1) в 10-м туре Мир РПЛ . Защитник гостей Кевин Андраде был удален на 83-й минуте за вторую желтую карточку. Защитник хозяев Игорь Дивеев забил гол на 95-й минуте.

Теперь на счету команды Андрея Талалаева 1 поражение, 4 победы и 5 ничьих в Премьер-лиге.

В 11-м туре чемпионата России «Балтика » 5 октября примет «Динамо» Махачкала.