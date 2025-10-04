Большая часть игроков «МЮ» поддерживает Аморима, тренер уходить тоже не намерен. Саутгейт в случае увольнения Рубена рассматриваться не будет
Рубен Аморим сохраняет поддержку со стороны нанимателей и игроков.
Журналист Дэвид Орнстайн сообщил, что «Манчестер Юнайтед» намерен продолжить сотрудничество с нынешним главным тренером, сам португалец тоже не намерен уходить.
Руководство в полной мере поддерживает Аморима, хотя обе стороны признают, что результаты необходимо улучшить. Также Рубен пользуется и поддержкой большей части футболистов.
Подчеркивается, что «МЮ» не станет рассматривать кандидатуру Гарета Саутгейта, если искать нового тренера все же придется.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Дэвида Орнстайна
