Большая часть игроков «МЮ» поддерживает Аморима, тренер уходить тоже не намерен. Саутгейт в случае увольнения Рубена рассматриваться не будет

Рубен Аморим сохраняет поддержку со стороны нанимателей и игроков.

Журналист Дэвид Орнстайн сообщил, что «Манчестер Юнайтед » намерен продолжить сотрудничество с нынешним главным тренером, сам португалец тоже не намерен уходить.

Руководство в полной мере поддерживает Аморима , хотя обе стороны признают, что результаты необходимо улучшить. Также Рубен пользуется и поддержкой большей части футболистов.

Подчеркивается, что «МЮ» не станет рассматривать кандидатуру Гарета Саутгейта , если искать нового тренера все же придется.