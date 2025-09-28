«Ливерпуль» лидирует в АПЛ после 6 туров. «Арсенал» отстает на 2 очка, «Кристал Пэлас» – на 3, «Тоттенхэм» – на 4, «Ман Сити» – на 5, «Челси» – на 7, «МЮ» – на 8

«Арсенал» сократил отставание от «Ливерпуля» по итогам 6-го тура АПЛ.

Мерсисайдцы потерпели поражение от «Кристал Пэлас » (1:2), но сохранили первую строчку, у них 15 очков. Лондонцы обыграли «Ньюкасл» со счетом 2:1, и теперь у них 13 баллов.

«Пэлас» идет на третьей строчке с 12 очками, далее – «Тоттенхэм », «Сандерленд » и «Борнмут» (по 11), за ними – «Манчестер Сити» (10).

«Челси » идет на 8-м месте с 8 баллами, «Манчестер Юнайтед » – на 14-м с 7 очками.