«Ливерпуль» лидирует в АПЛ после 6 туров. «Арсенал» отстает на 2 очка, «Кристал Пэлас» – на 3, «Тоттенхэм» – на 4, «Ман Сити» – на 5, «Челси» – на 7, «МЮ» – на 8
«Арсенал» сократил отставание от «Ливерпуля» по итогам 6-го тура АПЛ.
Мерсисайдцы потерпели поражение от «Кристал Пэлас» (1:2), но сохранили первую строчку, у них 15 очков. Лондонцы обыграли «Ньюкасл» со счетом 2:1, и теперь у них 13 баллов.
«Пэлас» идет на третьей строчке с 12 очками, далее – «Тоттенхэм», «Сандерленд» и «Борнмут» (по 11), за ними – «Манчестер Сити» (10).
«Челси» идет на 8-м месте с 8 баллами, «Манчестер Юнайтед» – на 14-м с 7 очками.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?79850 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
