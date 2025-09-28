  • Спортс
«Ливерпуль» лидирует в АПЛ после 6 туров. «Арсенал» отстает на 2 очка, «Кристал Пэлас» – на 3, «Тоттенхэм» – на 4, «Ман Сити» – на 5, «Челси» – на 7, «МЮ» – на 8

«Арсенал» сократил отставание от «Ливерпуля» по итогам 6-го тура АПЛ.

Мерсисайдцы потерпели поражение от «Кристал Пэлас» (1:2), но сохранили первую строчку, у них 15 очков. Лондонцы обыграли «Ньюкасл» со счетом 2:1, и теперь у них 13 баллов.

«Пэлас» идет на третьей строчке с 12 очками, далее – «Тоттенхэм», «Сандерленд» и «Борнмут» (по 11), за ними – «Манчестер Сити» (10).

«Челси» идет на 8-м месте с 8 баллами, «Манчестер Юнайтед» – на 14-м с 7 очками.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?79850 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Александр Суряев
Источник: Спортс”
