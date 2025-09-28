0

Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» примет «Уралмаш», УНИКС сыграет с «БЕТСИТИ ПАРМОЙ»

Сегодня, 28 сентября, двумя матчами стартует 17-й сезон Лиги ВТБ.

«Уралмаш» встретится с «Локомотивом-Кубань», выбившим «заводчан» из плей-офф в прошлом сезоне.

УНИКС примет «БЕТСИТИ ПАРМА», которую казанцы дважды обыграли во время предсезонных матчей.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Автодор – 0-0, БЕТСИТИ ПАРМА – 0-0, Енисей – 0-0, Зенит – 0-0, Локомотив-Кубань – 0-0, МБА-МАИ – 0-0, Пари Нижний Новгород – 0-0, Самара – 0-0, УНИКС – 0-0,  Уралмаш – 0-0, ЦСКА – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
