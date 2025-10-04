«МЮ» и «Ман Сити» связались с опорником «Баварии» Павловичем. «ПСЖ» и «Ювентусу» немец тоже интересен

Александар Павлович привлек внимание двух клубов из Манчестера.

Как сообщает Bild со ссылкой на Daily Mail, «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» связались с представителями полузащитника «Баварии». Пеп Гвардиола хочет подписать футболиста сборной Германии сильнее, чем Рубен Аморим.

Также интерес к Павловичу проявляют «Ювентус» и «ПСЖ».

21-летний игрок провел 4 матча в Бундеслиге в этом сезоне и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .