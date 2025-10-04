Регилон может перейти в «Интер Майами». 28-летний испанец покинул «Тоттенхэм» в июле

Серхио Регилон может стать игроком «Интер Майами».

Клуб МЛС ведет активные переговоры о переходе защитника на правах свободного агента, сообщает инсайдер Фабрицио Романо .

Ожидается, что испанец согласится, поскольку считает американскую команду лучшим вариантом, несмотря на множество предложений.

28-летний футболист покинул «Тоттенхэм » в июле по истечении срока контракта. Ранее он также выступал за «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Реал» и другие клубы.

С его полной статистикой можно ознакомиться здесь .