Регилон может перейти в «Интер Майами». 28-летний испанец покинул «Тоттенхэм» в июле
Серхио Регилон может стать игроком «Интер Майами».
Клуб МЛС ведет активные переговоры о переходе защитника на правах свободного агента, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ожидается, что испанец согласится, поскольку считает американскую команду лучшим вариантом, несмотря на множество предложений.
28-летний футболист покинул «Тоттенхэм» в июле по истечении срока контракта. Ранее он также выступал за «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Реал» и другие клубы.
С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Победа «Динамо»
Ничья
Победа «Локомотива»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости