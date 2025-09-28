ЦСКА – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
ЦСКА примет «Балтику» в 10-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет на «ВЭБ Арене».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 14:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
Премьер-лига. 10 тур
28 сентября 11:30, ВЭБ Арена
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
