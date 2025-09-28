«Барселона» обогнала «Реал» на 1 очко и лидирует в Ла Лиге после 7 туров
«Барселона» вышла на первое место в чемпионате Испании.
Команда Ханси Флика одолела «Сосьедад» (2:1) в 7-м туре и обошла «Реал», разгромленный «Атлетико» (2:5). У каталонцев 19 очков, у мадридцев – 18.
Также в первой четверке идут «Вильярреал» (16) и «Эльче» (13). У «Атлетико», занимающего пятую строчку, 12 баллов.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?80419 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
