«Барселона» обогнала «Реал» на 1 очко и лидирует в Ла Лиге после 7 туров

«Барселона» вышла на первое место в чемпионате Испании.

Команда Ханси Флика одолела «Сосьедад» (2:1) в 7-м туре и обошла «Реал », разгромленный «Атлетико» (2:5). У каталонцев 19 очков, у мадридцев – 18.

Также в первой четверке идут «Вильярреал » (16) и «Эльче » (13). У «Атлетико », занимающего пятую строчку, 12 баллов.