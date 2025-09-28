«Барселона» – «Сосьедад». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
«Барселона» примет «Сосьедад» в 7-м туре Ла Лиги.
Матч пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
Ла Лига. 7 тур
28 сентября 16:30, Олимпик Льюис Компанис
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
