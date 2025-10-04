Аморим не покинет «МЮ» сам: «Решать совету директоров, я не могу этого сделать. Было бы тяжело уйти, если бы я не сделал все возможное для продолжения карьеры здесь»
Рубен Аморим не уйдет из «Манчестер Юнайтед» сам.
– Есть ли какой-то сценарий, при котором вы уйдете с этой работы?
– Решать совету директоров. Я не могу этого сделать. Иногда у меня возникает такое чувство, и поражения даются тяжело. Так обидно, когда ты создаешь импульс, переходишь к следующему матчу – и что-то случается. Это чувство иногда причиняет мне сильную боль.
Но это не мое решение. И я думаю, что было бы очень тяжело уйти, если бы я не сделал все возможное для продолжения карьеры здесь, – сказал главный тренер «МЮ».
Победа «Динамо»
Ничья
Победа «Локомотива»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости