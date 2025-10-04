Батт про «МЮ»: «Если займут место в топ-10, не буду счастлив, но клуб очень далек от возвращения туда, где хочет быть. Взял бы в команду Кина из своих времен, было бы много хороших высказываний»

Никки Батт считает, что «Манчестер Юнайтед» долго не будет претендовать на титул.

– Если мы займем место в первой половине таблицы, я не буду счастлив, но придется это принять, потому что на возвращение туда, где мы хотим быть, уйдет много времени. Мы очень далеки от этого.

– Кого из команды своего времени вы бы взяли в нынешнюю?

– Думаю, Роя Кина . Он бы немного встряхнул их и был бы великолепным «тренером на поле», а также капитаном. Также мы бы услышали от него много хороших высказываний, это было бы интересно, – заявил экс-хавбек «Манчестер Юнайтед » в подкасте The Good, The Bad & The Football.