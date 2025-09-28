Минспорт Украины выразил недовольство из-за восстановления статуса Паралимпийского комитета России
Минспорт Украины недоволен из-за восстановления Паралимпийского комитета России.
В субботу Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о полном снятии санкций с российской организации. Решение было принято на генассамблее МПК в Сеуле.
Паралимпийцы из России смогут участвовать в соревнованиях с флагом и гимном страны.
«Призываем весь спортивный мир, все государства, спортивные институции, всех спортсменов и тренеров, не потерявших моральный компас, осудить это позорное решение и потребовать его изменения», – говорится в заявлении на сайте Министерства молодежи и спорта Украины.
