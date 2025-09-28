Ротенберг о смерти Тиграна Кеосаяна: «Многие его работы стали культовыми для российских зрителей. Соболезную его супруге Маргарите Симоньян, семье и почитателям таланта»

Ротенберг выразил соболезнования по поводу смерти Тиграна Кеосаяна.

Кеосаяну было 59 лет. В январе 2025 года он пережил клиническую смерть и с тех пор находился в коме.

«26 сентября ушел из жизни выдающийся кинорежиссер Тигран Кеосаян. Многие его работы стали культовыми для российских зрителей. Фильмы «Катька и Шиз», «Бедная Саша», «Заяц над бездной» и многие другие знают не только любители кино, но и массовый зритель.

Тигран Эдмонтович был не только режиссером, но и актером, снимал музыкальные клипы для звезд нашей эстрады, выступал в качестве продюсера нескольких фильмов.

Выражаю глубокие соболезнования его семье, супруге Маргарите Симоньян, всем друзьям, коллегам и почитателям его таланта. Знал Тиграна лично и вместе со всеми глубоко скорблю об утрате», – написал в соцсетях член совета директоров «Динамо » Роман Ротенберг .

