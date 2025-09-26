Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Крыльев», ЦСКА сыграет с «Балтикой» в воскресенье

В Мир РПЛ пройдут матчи 10-го тура.

В пятницу московское «Динамо» сыграет в гостях с «Крыльями Советов».

В субботу «Локомотив» примет «Рубин», «Краснодар» встретится на выезде с «Ростовом», «Зенит» проведет домашний матч с «Оренбургом».

В воскресенье ЦСКА будет противостоять «Балтике», «Спартак» сыграет на своем поле с «Пари НН».

Чемпионат России

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ