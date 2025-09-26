  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Крыльев», ЦСКА сыграет с «Балтикой» в воскресенье
Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Крыльев», ЦСКА сыграет с «Балтикой» в воскресенье

В Мир РПЛ пройдут матчи 10-го тура.

В пятницу московское «Динамо» сыграет в гостях с «Крыльями Советов».

В субботу «Локомотив» примет «Рубин», «Краснодар» встретится на выезде с «Ростовом», «Зенит» проведет домашний матч с «Оренбургом».

В воскресенье ЦСКА будет противостоять «Балтике», «Спартак» сыграет на своем поле с «Пари НН».

Чемпионат России

10-й тур

Премьер-лига. 10 тур
27 сентября 11:00, Ахмат-Арена
Ахмат
Не начался
Акрон
Премьер-лига. 10 тур
27 сентября 13:30, РЖД Арена
Локомотив
Не начался
Рубин
Премьер-лига. 10 тур
27 сентября 16:00, Ростов Арена
Ростов
Не начался
Краснодар
Премьер-лига. 10 тур
28 сентября 11:30, ВЭБ Арена
ЦСКА
Не начался
Балтика
Премьер-лига. 10 тур
28 сентября 16:30, Лукойл Арена
Спартак
Не начался
Пари НН

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?69056 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
