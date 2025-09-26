Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Крыльев», ЦСКА сыграет с «Балтикой» в воскресенье
В Мир РПЛ пройдут матчи 10-го тура.
В пятницу московское «Динамо» сыграет в гостях с «Крыльями Советов».
В субботу «Локомотив» примет «Рубин», «Краснодар» встретится на выезде с «Ростовом», «Зенит» проведет домашний матч с «Оренбургом».
В воскресенье ЦСКА будет противостоять «Балтике», «Спартак» сыграет на своем поле с «Пари НН».
Чемпионат России
10-й тур
26 сентября 15:00, Самара-Арена
Не начался
27 сентября 11:00, Ахмат-Арена
27 сентября 13:30, РЖД Арена
27 сентября 16:00, Ростов Арена
27 сентября 16:30, Стадион Санкт-Петербург
28 сентября 11:30, ВЭБ Арена
28 сентября 14:00, Анжи-Арена
Не начался
28 сентября 16:30, Лукойл Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?69056 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
