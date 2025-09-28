31

Эл Хорфорд подписал многолетний контракт с «Голден Стэйт»

Эл Хорфорд проведет свой 19-й сезон в НБА в качестве центрового «Уорриорз».

Агент Джейсон Глушон сообщил ESPN, что 39-летний баскетболист подписал многолетний контракт с «Голден Стэйт».

Хорфорд, выбранный на драфте-2007 под 3-м номером, провел в НБА 18 сезонов, выступая за «Атланту», «Филадельфию», «Оклахому» и «Бостон».

В прошлом сезоне игрок провел 60 матчей в составе «Селтикс», набирая в среднем 9 очков, 6,2 подбора и 2,1 передачи за 28 минут на площадке.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
