Эл Хорфорд подписал многолетний контракт с «Голден Стэйт»

Эл Хорфорд проведет свой 19-й сезон в НБА в качестве центрового «Уорриорз».

Агент Джейсон Глушон сообщил ESPN, что 39-летний баскетболист подписал многолетний контракт с «Голден Стэйт ».

Хорфорд , выбранный на драфте-2007 под 3-м номером, провел в НБА 18 сезонов, выступая за «Атланту», «Филадельфию», «Оклахому» и «Бостон».

В прошлом сезоне игрок провел 60 матчей в составе «Селтикс», набирая в среднем 9 очков, 6,2 подбора и 2,1 передачи за 28 минут на площадке.