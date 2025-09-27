  • Спортс
0

Чемпионат мира по велошоссе. Погачар, Эвенепул, Аюсо, Пидкок, Чикконе, Аренсман, Ныч выступят в групповой гонке

28 сентября на чемпионате мира по велошоссе пройдет мужская групповая гонка.

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе

Кигали, Руанда

Мужчины, групповая гонка

267,5 км

Начало – 10:45 по московскому времени. Прямая трансляция – в Okko. 

Профиль/Карта

Старт-лист

1. Тадей Погачар (Словения)

5. Матей Мохорич (Словения)

8. Примож Роглич (Словения)

11. Ремко Эвенепул (Бельгия)

23. Маттиас Скельмосе (Дания)

25. Каспер Педерсен (Дания)

27. Маттиа Каттанео (Италия)

28. Джулио Чикконе (Италия)

29. Лоренцо Фортунато (Италия)

39. Оскар Онли (Великобритания)

40. Томас Пидкок (Великобритания)

42. Жюлиан Алафилипп (Франция)

49. Павел Сиваков (Франция)

50. Тимен Аренсман (Нидерланды)

54. Ваут Пулс (Нидерланды)

57. Джей Хиндли (Австралия)

60. Люк Плапп (Австралия)

70. Хуан Аюсо (Испания)

75. Марк Солер (Испания)

94. Эган Арли Берналь (Колумбия)

99. Ричард Карапас (Эквадор)

163. Артем Ныч (Россия)

Полный старт-лист здесь.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
