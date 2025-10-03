Невилл об «МЮ» и Амориме: «Игра и результаты неприемлемы. Я бы никогда не стал призывать уволить тренера, но руководство захочет перемен как можно скорее»
Гари Невилл полагает, что «Манчестер Юнайтед» может скоро уволить Рубена Аморима.
«Он меняет защитников в каждом матче. И игра, и результаты просто неприемлемы. Поэтому я очень, очень обеспокоен.
Я знаю, насколько сложна работа тренера, и никогда не заявил бы на телевидении, что тренера следует уволить.
Но подозреваю, что руководство «Манчестер Юнайтед» захочет как можно скорее увидеть перемены», – сказал NBC экс-защитник «МЮ».
Невилл про «МЮ»: «Некоторые футболисты сомневаются в системе. Иногда трудно смотреть на Маунта на профильной позиции, но ставить его левым защитником – нелепо»
Аморим о том, понимают ли игроки «МЮ» его схему: «Нельзя сказать, что что-то не работает, если это срабатывало ранее»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
