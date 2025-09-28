7

«Спартак» – «Пари НН». Онлайн-трансляция начнется в 19:30

«Спартак» примет «Пари НН» в 10-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет на «Лукойл Арене».

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».

Премьер-лига. 10 тур
28 сентября 16:30, Лукойл Арена
Спартак
Не начался
Пари НН

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

