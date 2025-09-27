Контрольные прокаты сборной России. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Миронова и Устенко, Щербакова и Гончаров представят произвольные танцы
Танцоры на льду представят произвольные танцы на прокатах сборной России.
Фигуристы выйдут на лед 28 сентября.
Контрольные прокаты сборной России
Санкт-Петербург
Танцы на льду, произвольный танец
Начало – 18.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Анна Щербакова – Егор Гончаров
2. Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин
3. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко
4. Софья Шевченко – Андрей Ежлов
Вторая разминка
5. Василиса Кагановская – Максим Некрасов
6. Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано
7. Екатерина Миронова – Евгений Устенко
8. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости