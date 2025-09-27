  • Спортс
Контрольные прокаты сборной России. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Миронова и Устенко, Щербакова и Гончаров представят произвольные танцы

Танцоры на льду представят произвольные танцы на прокатах сборной России.

Фигуристы выйдут на лед 28 сентября. 

Контрольные прокаты сборной России

Санкт-Петербург

Танцы на льду, произвольный танец

Начало – 18.00 по московскому времени, прямая трансляцияна сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Анна Щербакова – Егор Гончаров

2. Милана КузьминаДмитрий Студеникин

3. Василиса ГригорьеваЕвгений Артющенко

4. Софья Шевченко – Андрей Ежлов

Вторая разминка

5. Василиса КагановскаяМаксим Некрасов

6. Елизавета ПасечникДарио Чиризано

7. Екатерина Миронова – Евгений Устенко

8. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
Егор Гончаров
Милана Кузьмина
Софья Шевченко
Василиса Григорьева
Дмитрий Студеникин
Евгений Артющенко
Василиса Кагановская
Дарио Чиризано
Елизавета Пасечник
Максим Некрасов
Софья Леонтьева
контрольные прокаты
сборная России
Даниил Горелкин
Евгений Устенко
танцы на льду
Екатерина Миронова
Андрей Ежлов
Анна Щербакова (танцы)
Контрольные прокаты сборной России. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Щербакова и Гончаров предстаили ритм-танцы
510сегодня, 16:08
У Кагановской и Некрасова – The Prodigy, у Щербаковой и Гончарова – «Сука Любовь»: вся музыка к ритм-танцам у дуэтов
21сегодня, 06:59
Петросян, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Степанова и Букин выступят на контрольных прокатах
2725 сентября, 06:22
Контрольные прокаты сборной России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Мухортова и Евгеньев, Осокина и Грицаенко выступят с произвольными программами
24 минуты назад
Контрольные прокаты сборной России. Петросян, Горбачева, Акатьева, Муравьева, Садкова, Двоеглазова выйдут на лед с произвольными программами
137 минут назад
Контрольные прокаты сборной России. Гуменник, Кондратюк, Дикиджи, Лутфуллин, Самсонов и Угожаев покажут произвольные программы
54 минуты назад
Галлямов об олимпийском отборе: «Я успел бы подготовиться. Просто мог выйти на две недели раньше»
5сегодня, 17:20
Шевченко о танце под «Тополиный пух»: «Решили поэкспериментировать. Ехала и слышала, как кто-то поет»
2сегодня, 17:18
Горелкин о танце под Рики Мартина: «Программа сложная, темп быстрый, но и эмоционально нужно вложиться»
2сегодня, 17:09
Евгений Устенко: «Короткая программа родилась за границей — ее ставили Танит и Чарли Уайт, а потом работала Елена Соколова»
3сегодня, 17:01
Василиса Кагановская: «У меня в голове были мысли, если я на жопу сяду, то испорчу праздник Максиму»
20сегодня, 16:47
Дарио Чиризано: «Было тяжело искать музыку, слушали в прошлом году, в этом. Кажется, что все одно и то же. Тяжело выбрать»
13сегодня, 16:38
Щербакова и Гончаров о танце под «Сука Любовь»: «Решили, что в Петербурге попробуем вариант без этого слова. Культурная столица все‑таки»
10сегодня, 16:32
Ксения Гущина: «В конце сезона пытались наработать четверной сальхов, но в межсезонье не делали. Делали упор на программы»
сегодня, 13:55
Кондратюк о включении в комиссию спортсменов ОКР: «Это ответственная должность. Буду прикладывать максимум усилий»
сегодня, 12:37
Глеб Лутфуллин: «Доволен прокатом на 70%, потому что не вышел каскад»
сегодня, 12:15
Хореограф Плишкин: «На наше поколение миллениалов выпало много событий. По моим ощущениям, в 2027-м мы достигнем дна, и те, у кого останутся силы, оттолкнутся и потянут все вверх»
7вчера, 21:15
Лев Лазарев: «Больно ли быть фигуристом? Не сказал бы. Скорее бывает страшно перед определенными прыжками»
вчера, 19:33
Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Баку
3вчера, 07:00
Роман Савосин: «Недоволен прокатом произвольной, оцениваю его плохо. Эмоций от медали нет никаких – задачи завоевать награду не было»
325 сентября, 18:55
Мать Илона Маска поставила лайк видео с прокатом Аделии Петросян на олимпийском отборе
625 сентября, 16:24Фото
Александра Трусова: «Собаки очень хотят познакомиться с Мишей поближе, но пока что мы их к нему осторожно подпускаем»
525 сентября, 13:40
Майя Сарафанова: «Я очень рада, что получилось наконец-то показать свой четверной лутц. Но вот над тройными надо чуть-чуть поработать»
325 сентября, 11:37