Контрольные прокаты сборной России. Гуменник, Кондратюк, Дикиджи, Лутфуллин, Самсонов и Угожаев покажут произвольные программы
Гуменник, Кондратюк и Дикиджи покажут произвольные программы на прокатах сборной.
Фигуристы выйдут на лед 28 сентября.
Контрольные прокаты сборной России
Санкт-Петербург
Мужчины, произвольная программа
Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
