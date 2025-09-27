  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Контрольные прокаты сборной России. Гуменник, Кондратюк, Дикиджи, Лутфуллин, Самсонов и Угожаев покажут произвольные программы
0

Контрольные прокаты сборной России. Гуменник, Кондратюк, Дикиджи, Лутфуллин, Самсонов и Угожаев покажут произвольные программы

Гуменник, Кондратюк и Дикиджи покажут произвольные программы на прокатах сборной.

Фигуристы выйдут на лед 28 сентября. 

Контрольные прокаты сборной России

Санкт-Петербург

Мужчины, произвольная программа

Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляцияна сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Глеб Лутфуллин

2. Николай Угожаев

3. Даниил Самсонов

4. Владислав Дикиджи

5. Марк Кондратюк

6. Петр Гуменник 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoМарк Кондратюк
logoДаниил Самсонов
logoВладислав Дикиджи
logoГлеб Лутфуллин
Николай Угожаев
logoПетр Гуменник
мужское катание
logoконтрольные прокаты
logoсборная России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Контрольные прокаты сборной России. Гуменник, Дикиджи, Кондратюк, Самсонов, Угожаев, Лутфуллин показали короткие программы
1064сегодня, 11:50
Оценки Петросян и Гуменника, проблемы Мишиной и Галлямова, трюк Дикиджи – интриги нашего сезона
95сегодня, 08:10
У Дикиджи – «Интерстеллар», у Кондратюка – «Хава нагила»: вся музыка к коротким программам у мужчин
23сегодня, 06:26
Главные новости
Контрольные прокаты сборной России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Мухортова и Евгеньев, Осокина и Грицаенко выступят с произвольными программами
24 минуты назад
Контрольные прокаты сборной России. Петросян, Горбачева, Акатьева, Муравьева, Садкова, Двоеглазова выйдут на лед с произвольными программами
137 минут назад
Контрольные прокаты сборной России. Кагановская и Некрасов, Пасечник и Чиризано, Миронова и Устенко, Щербакова и Гончаров представят произвольные танцы
45 минут назад
Галлямов об олимпийском отборе: «Я успел бы подготовиться. Просто мог выйти на две недели раньше»
5сегодня, 17:20
Шевченко о танце под «Тополиный пух»: «Решили поэкспериментировать. Ехала и слышала, как кто-то поет»
2сегодня, 17:18
Горелкин о танце под Рики Мартина: «Программа сложная, темп быстрый, но и эмоционально нужно вложиться»
2сегодня, 17:09
Евгений Устенко: «Короткая программа родилась за границей — ее ставили Танит и Чарли Уайт, а потом работала Елена Соколова»
3сегодня, 17:01
Василиса Кагановская: «У меня в голове были мысли, если я на жопу сяду, то испорчу праздник Максиму»
20сегодня, 16:47
Дарио Чиризано: «Было тяжело искать музыку, слушали в прошлом году, в этом. Кажется, что все одно и то же. Тяжело выбрать»
13сегодня, 16:38
Щербакова и Гончаров о танце под «Сука Любовь»: «Решили, что в Петербурге попробуем вариант без этого слова. Культурная столица все‑таки»
10сегодня, 16:32
Ко всем новостям
Последние новости
Ксения Гущина: «В конце сезона пытались наработать четверной сальхов, но в межсезонье не делали. Делали упор на программы»
сегодня, 13:55
Кондратюк о включении в комиссию спортсменов ОКР: «Это ответственная должность. Буду прикладывать максимум усилий»
сегодня, 12:37
Глеб Лутфуллин: «Доволен прокатом на 70%, потому что не вышел каскад»
сегодня, 12:15
Хореограф Плишкин: «На наше поколение миллениалов выпало много событий. По моим ощущениям, в 2027-м мы достигнем дна, и те, у кого останутся силы, оттолкнутся и потянут все вверх»
7вчера, 21:15
Лев Лазарев: «Больно ли быть фигуристом? Не сказал бы. Скорее бывает страшно перед определенными прыжками»
вчера, 19:33
Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Баку
3вчера, 07:00
Роман Савосин: «Недоволен прокатом произвольной, оцениваю его плохо. Эмоций от медали нет никаких – задачи завоевать награду не было»
325 сентября, 18:55
Мать Илона Маска поставила лайк видео с прокатом Аделии Петросян на олимпийском отборе
625 сентября, 16:24Фото
Александра Трусова: «Собаки очень хотят познакомиться с Мишей поближе, но пока что мы их к нему осторожно подпускаем»
525 сентября, 13:40
Майя Сарафанова: «Я очень рада, что получилось наконец-то показать свой четверной лутц. Но вот над тройными надо чуть-чуть поработать»
325 сентября, 11:37