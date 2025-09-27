Контрольные прокаты сборной России. Гуменник, Кондратюк, Дикиджи, Лутфуллин, Самсонов и Угожаев покажут произвольные программы

Гуменник, Кондратюк и Дикиджи покажут произвольные программы на прокатах сборной.

Фигуристы выйдут на лед 28 сентября.

Контрольные прокаты сборной России

Санкт-Петербург

Мужчины, произвольная программа

Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Глеб Лутфуллин

2. Николай Угожаев

3. Даниил Самсонов

4. Владислав Дикиджи

5. Марк Кондратюк

6. Петр Гуменник