Марк Маркес стал семикратным чемпионом MotoGP и сравнялся с Валентино Росси

Гонщик «Дукати» Марк Маркес досрочно завоевал седьмой титул в MotoGP на Гран-при Японии, за пять этапов до конца сезона-2025.

Марк занял второе место на трассе «Мотеги», его брат и соперник из «Грезини» Алекс Маркес потерял математические шансы на борьбу.

Чемпионство стало седьмым для 32-летнего испанца в премьер-классе мотогонок – столько же у легендарного Валентино Росси . Больше титулов в 500cc/MotoGP лишь у Джакомо Агостини , который выступал в 1960-1970-х – восемь.

Маркес оказывался лучшим в MotoGP шесть раз в 2013-2019 годах в составе «Хонды », а в начале сезона-2020 получил перелом плеча и перенес четыре операции. В 2024-м Марк присоединился к «Грезини», в 2025-м перешел в заводскую «Дукати ».

Пилот стал девятикратным чемпионом мира в мотогонках – на его счету также есть титулы в классах 125cc и Moto2.

Маркес – великий: страшные травмы ломали жизнь 4 года, но он снова чемпион!

MotoGP. Гран-при Японии. Баньяя выиграл гонку, Марк Маркес стал вторым и завоевал титул, Мир – 3-й, Алекс Маркес – 6-й