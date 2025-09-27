Контрольные прокаты сборной России. Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский, Мухортова и Евгеньев, Осокина и Грицаенко выступят с произвольными программами
Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский выступят с произвольными программами.
Фигуристы выйдут на лед 28 сентября.
Контрольные прокаты сборной России
Санкт-Петербург
Пары, произвольная программа
Начало – 16.40 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Вероника Меренкова – Даниль Галимов
2. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
3. Таисия Щербинина – Артем Петров
Вторая разминка
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
3. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
