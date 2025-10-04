Гендиректор «Баварии» Дрезен про АПЛ: «Если остальные лиги – это всего лишь лиги развития, почему у Англии только две победы в ЛЧ и ЛЕ за 4 года?»

Ян-Кристиан Дрезен не согласен, что АПЛ на голову превосходит другие лиги.

– Многие считают, что Бундеслига теперь просто лига развития.

– Нет, это не так. Только Премьер-лига сейчас может позволить себе очень большие расходы на трансферы. Еще большая проблема – это более высокие зарплаты и комиссионные.

В случае с Вольтемаде мы установили для себя финансовый лимит. Мы бы хотели подписать Ника . Наши 55 миллионов евро были выдающимся предложением. Тогда «Штутгарт » сказал, что Вольтемаде не продаст, сколько бы денег ни предлагали. Похоже, потом он передумал.

Однако в дебатах о так называемой лиге развития один аспект, кажется, упускают из виду: результаты английских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы .

За последние четыре года они выиграли два из возможных восьми титулов. Если все остальные лиги – это всего лишь лиги развития, то почему клубы из Премьер-лиги не выигрывают хотя бы один из этих титулов каждый год? – сказал гендиректор «Баварии» в интервью Welt am Sonntag.