  Гендиректор «Баварии» Дрезен про АПЛ: «Если остальные лиги – это всего лишь лиги развития, почему у Англии только две победы в ЛЧ и ЛЕ за 4 года?»
Гендиректор «Баварии» Дрезен про АПЛ: «Если остальные лиги – это всего лишь лиги развития, почему у Англии только две победы в ЛЧ и ЛЕ за 4 года?»

Ян-Кристиан Дрезен не согласен, что АПЛ на голову превосходит другие лиги.

– Многие считают, что Бундеслига теперь просто лига развития.

– Нет, это не так. Только Премьер-лига сейчас может позволить себе очень большие расходы на трансферы. Еще большая проблема – это более высокие зарплаты и комиссионные.

В случае с Вольтемаде мы установили для себя финансовый лимит. Мы бы хотели подписать Ника. Наши 55 миллионов евро были выдающимся предложением. Тогда «Штутгарт» сказал, что Вольтемаде не продаст, сколько бы денег ни предлагали. Похоже, потом он передумал.

Однако в дебатах о так называемой лиге развития один аспект, кажется, упускают из виду: результаты английских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

За последние четыре года они выиграли два из возможных восьми титулов. Если все остальные лиги – это всего лишь лиги развития, то почему клубы из Премьер-лиги не выигрывают хотя бы один из этих титулов каждый год? – сказал гендиректор «Баварии» в интервью Welt am Sonntag.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Bayern & Germany
Ян-Кристиан Дрезен
