Рэтклифф поддерживает Аморима и считает справедливым оценивать тренера по итогам полноценного сезона в «МЮ». Замену Рубену не ищут (BBC)

«Манчестер Юнайтед» поддерживает Рубена Аморима.

Несмотря на поражение от «Брентфорда» (1:3), в клубе продолжают поддерживать главного тренера, сообщает BBC.

Совладелец «МЮ » Джим Рэтклифф поддерживает Аморима и считает справедливым оценивать португальца по итогам полноценного сезона.

В «МЮ» опровергают, что подыскивают кого-то на замену Амориму.