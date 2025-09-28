  • Спортс
  Рэтклифф поддерживает Аморима и считает справедливым оценивать тренера по итогам полноценного сезона в «МЮ». Замену Рубену не ищут (BBC)
36

Рэтклифф поддерживает Аморима и считает справедливым оценивать тренера по итогам полноценного сезона в «МЮ». Замену Рубену не ищут (BBC)

«Манчестер Юнайтед» поддерживает Рубена Аморима.

Несмотря на поражение от «Брентфорда» (1:3), в клубе продолжают поддерживать главного тренера, сообщает BBC.

Совладелец «МЮ» Джим Рэтклифф поддерживает Аморима и считает справедливым оценивать португальца по итогам полноценного сезона.

В «МЮ» опровергают, что подыскивают кого-то на замену Амориму. 

Опубликовано: Sports
Источник: BBC
Джим Рэтклифф
logoРубен Аморим
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
