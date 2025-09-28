«Спартак» поднялся на 5-е место в таблице РПЛ и отстает от ЦСКА на 3 очка перед дерби. «Локо» – 2-й, «Краснодар» – 3-й, «Зенит» – 4-й

«Спартак» поднялся на 5-е место в таблице Мир РПЛ.

Сегодня красно-белые разгромили «Пари НН» (3:0) в домашнем матче 10-го тура чемпионата России.

На данный момент «Спартак» идет на 5-м месте в таблице, набрав 18 очков. У лидирующего ЦСКА на 3 очка больше, «Локомотив » и «Краснодар » опережают красно-белых на 2 балла, «Зенит » – на один.

В следующем туре РПЛ «Спартак» сыграет с ЦСКА. Дерби пройдет в воскресенье, 5 октября.