«Спартак» поднялся на 5-е место в таблице РПЛ и отстает от ЦСКА на 3 очка перед дерби. «Локо» – 2-й, «Краснодар» – 3-й, «Зенит» – 4-й
«Спартак» поднялся на 5-е место в таблице Мир РПЛ.
Сегодня красно-белые разгромили «Пари НН» (3:0) в домашнем матче 10-го тура чемпионата России.
На данный момент «Спартак» идет на 5-м месте в таблице, набрав 18 очков. У лидирующего ЦСКА на 3 очка больше, «Локомотив» и «Краснодар» опережают красно-белых на 2 балла, «Зенит» – на один.
В следующем туре РПЛ «Спартак» сыграет с ЦСКА. Дерби пройдет в воскресенье, 5 октября.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?80420 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости