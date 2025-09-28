НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси», «Миннесота» – с «Чикаго», «Каролина» примет «Нэшвилл»

В НХЛ проходят выставочные матчи перед стартом сезона.

НХЛ

Выставочные матчи

«Нью-Джерси» – «Вашингтон» – 22:00

«Оттава» – «Нью-Джерси» – 22:00

«Миннесота» – «Чикаго» – 01:00

«Каролина» – «Нэшвилл» – 02:00

«Эдмонтон» – «Ванкувер» – 03:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Отметим, что у «Девилс» запланированы два матча, которые начнутся одновременно.